Motorradfahrer stürzte in Bach

Ein 62-jähriger Deutscher ist am Montag in Thüringen mit seinem Motorrad über den Fahrbrand hinaus geraten und rund 1,5 Meter in den Schwarzbach abgestürzt. Er wurde laut Polizei schwer verletzt.

Der 62-Jährige war am Montag gegen 13.00 Uhr in einer Motorradgruppe von Schnifis in Richtung Thüringen unterwegs. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand und stürzte in den Schwarzbach.

zurück von weiter

Im Bachbett wurde er nach Angaben der Polizei über sein Motorrad geschleudert und kam schwer verletzt in der Wiese neben dem Bach zu liegen. Er zog sich einen Bruch des linken Handgelenks sowie Beckenverletzungen zu und wurde von der Rettung Bludenz ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Das Motorrad musste mittels Kran aus dem Bachbett geborgen werden.