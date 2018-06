Gute Wasserqualität an den Badestränden

Die Wasserqualität an den Badestränden der Seen in Vorarlberg ist derzeit gut. Das haben die Kontrollen des Landes zum Start der Badesaison ergeben. Demnach weisen alle kontrollierten Badestellen eine „hervorragende Badequalität“ auf.

Mit Beginn der heurigen Badesaison hat das Umweltinstitut des Landes am 4. und 5. Juni die ersten Kontrolluntersuchungen an den Badestränden des Bodensees und an den Badeseen im Rheintal und im Walgau sowie am Alten Rhein begonnen. „Die Ergebnisse sind sehr erfreulich. Alle Badestellen weisen eine ausgezeichnete Badeeignung auf“, so Landesrat Christian Bernhard (ÖVP).

Von Anfang Juni bis Ende August wird die Badequalität der offiziell ausgewiesenen EU-Badestellen im Land regelmäßig kontrolliert. Dies sind zehn Badestrände am Bodensee und sechs größere Badeseen im Rheintal und im Walgau und am Alten Rhein. Bei der Kontrolle der Badequalität eines Gewässers stehen neben chemischen und biologischen Gesichtspunkten vor allem Hygieneaspekte im Vordergrund.

Keimgehalte unterhalb der Richtwerte

Die jüngsten Laboruntersuchungen der Wasserproben zeigten für alle Badestellen laut Landesangaben nur sehr geringe Keimgehalte - deutlich unterhalb der Richtwerte gemäß der Badegewässerverordnung. Auch die chemischen Werte der Badewasserproben waren demnach „ausnahmslos mustergültig“.

Somit weisen den Angaben zufolge derzeit alle kontrollierten Badestellen eine hervorragende Badequalität auf. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse an den einzelnen Badestellen sind auf Homepage des Landes aufgelistet.