Mann stürzt bei Holzarbeiten 30 Meter ab

Beim Transport von Holz ist ein 32-Jähriger in Bürs am Samstagmittag rund 30 Meter über steiles und felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt. Der Mann blieb verletzt auf einer Forststraße liegen.

Der 32-Jährige hatte gemeinsam mit einem 47-Jährigen in einem Waldstück bei Bürs einen Hochstand abgebrochen. Beim Abtransport des Holzes auf die darunter liegende Straße rutschte der 32-Jährige ohne Fremdverschulden aus, stürzte über steiles und felsdurchsetztes Gelände rund 30 Meter ab und kam auf der Forststraße zu liegen. Sein Begleiter verständigte die Einsatzkräfte. Der 32-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.