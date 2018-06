Kind nach einer Stunde aus heißem Auto gerettet

Ein Zweijähriger hat sich am Samstag in Rankweil-Brederis aus Versehen im Auto eingesperrt und musste rund eine Stunde auf seine Befreiung warten. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne vor einem Geschäftsgebäude, die Mutter konnte den Wagen von außen nicht öffnen.

Laut Polizei setzt die Frau aus der Schweiz kurz vor 17.00 Uhr auf dem Parkplatz in Rankweil ihr Kind ins Auto - und legt ihre Handtasche samt Autoschüssel daneben. Sie macht sich daran, die Einkäufe im Kofferraum zu verstauen und schlägt den Deckel zu. In diesem Moment schnappt sich der Zweijährige die Schlüsselfernbedienung und verriegelt per Knopfdruck das gesamte Auto. Alle Versuche, das Fahrzeug zu öffnen und das Kind zu überreden, von innen wieder aufzuschließen, scheitern. Auch Passanten, die die Frau zu Hilfe holt, können nichts ausrichten.

Zweijähriger bleibt unversehrt

Inzwischen sind Rettung und Notarzt informiert. Ein ebenfalls alarmierter ÖAMTC-Mitarbeiter kann das Kind schlussendlich aus der brenzligen Situation befreien: Er schafft es, zunächst eine Autotüre zumindest so weit aufzuspreizen, um die heiße Innenluft kühlen zu können. Nach rund zehn Minuten gelingt es dem Techniker dann, die Türe ganz zu öffnen. Auch der Notarzt kann kurz darauf Entwarnung geben: Der Bub hat die rund 60 Minuten in seinem heißen Gefängnis heil überstanden.