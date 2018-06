Leitungswasser in Lokalen immer seltener gratis

Darf ein Glas Leistungswasser in einem Lokal etwas kosten? Diese Frage sorgt immer wieder für Diskussionen. Die Wirtschaftskammer verteidigt Gastronomen, die dafür Geld verlangen. Auch diese Dienstleistung müsse in gewissen Fällen bezahlt werden.

Der Gast verstehe nicht immer, was die Dienstleistung in diesem Ausmaß bedeutet, sagt Andrew Nußbaumer, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer. Wenn nur Wasser als Getränk bestellt wird, müsse die Dienstleistung auch bezahlt werden. Denn der Wirt müsse auch etwa den Kellner und die Büffetkraft bezahlen.

Gratis-Wasser bei Bestellungen möglich

Die Wirtschaftskammer habe eine Vorlage herausgegeben, wie man mit dieser Frage umgehen soll, so Nußbaumer. So sollte Leitungswasser gratis sein, wenn der Kunde etwa Kaffee, Wein oder Whiskey bestellt.

„Vorarlberg heute“ hat seine Zuseher gefragt, ob man in der Gastronomie für Leitungswasser bezahlen soll. 57 Prozent sagten bei der TED-Umfrage „Nein“.