Steinbruch in Hohenems plant Erweiterung

Die Rhomberg Gruppe plant eine Erweiterung des Steinbruchs Unterklien in Hohenems. Der Ausbau soll mit einem speziellen technischen Verfahren unterirdisch erfolgen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressekonferenz mit.

Seit über 400 Jahren gibt es den Steinbruch Unterklien in Hohenems - seit mehr als 45 Jahre ist er in Beseitz der Firma Rhomberg. Doch langsam gehen die Ressourcen in dem Steinbruch zu Ende, wenn nicht ausgebaut wird. Genau das plant die Rhomberg Gruppe nun und informierte darüber in einer Pressekonferenz.

Lokale Versorgung soll weiterhin gewährleistet ein

Zwölf Tonnen Stein pro Vorarlberger werden statistisch gesehen pro Jahr verbaut. Der Schrattenkalk kommt unter anderem im Straßenbau, aber auch im Hochwasser-Schutz zum Einsatz. In drei bis fünf Jahren ist der Abbau im Steinbruch Unterklien in Hohenems allerdings erschöpft. Eine Erweiterung ist daher notwendig, erklärt Hubert Rhomberg, Chef der Rhomberg Gruppe.

Man wolle die lokale Gewinnung als Ergänzung als zum Recycling und der Zufuhr im Drittelmix weiterführen. Sonst müsse man das, was man heute lokal abbauen, auch zuführen. Der Verkehr würde dadurch zunehmen und die lokale Versorgung wäre nicht mehr gewährleistet, gibt Rhomberg zu bedenken. Bis zu 160.000 Tonnen pro Jahr würden zusätzlich auf der Straße rollen.

UVP-Bescheid Ende des Jahres erwartet

Weil neue Steinbrüche kaum realisierbar sind, soll im Steinbruch Unterklien mit einem speziellen technischen Verfahren unterirdisch weiter abgebaut werden. Über zwei große Schächte soll das Material nach unten rutschen. Dort werde dann das Gestein abgezogen und gehe direkt in die bestehende Aufbereitungsanlage, erklärt Rhomberg.

Am Dienstag wurden bereits die Anrainer über die Pläne informiert. Die Rhomberg Gruppe strebt zudem freiwillig eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an.

Mit einem Bescheid rechnet Rhomberg Ende des Jahres. Dann wird sich zeigen, ob in Hohenems noch weitere 30 Jahre Gestein abgebaut werden kann.