Blum kauft Grundstücksareal in Feldkirch

Der Höchster Beschlägehersteller hat offensichtlich Pläne in Feldkirch. Laut Wirtschaftspresseagentur.com kauft das Unternehmen ein fast 20.000 Quadratmeter großes Areal.

Der Beschlägehersteller Blum aus Höchst kauft sich ins Feldkircher Industriegebiet Runa ein. Bereits abgeschlossen ist der Kauf einer Fläche von etwa 8.500 Quadratmeter, die im privaten Eigentum von Peter Martin stand, dem geschäftsführenden Gesellschafter der insolventen Martin Holz GmbH & Co KG. Noch nicht abgeschlossen ist - wegen dieser Insolvenz - der Kauf eines zweiten, 11.100 Quadratmeter großen, Grundstücks. Laut Wirtschaftspresseagentur, die sich auf den Kaufvertrag bezieht, beläuft sich der Kaufpreis auf einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag.

Die Flächen sind als BB2-Gebiet gewidmet, also als Betriebsgebiet. Der Verkauf der Betriebsliegenschaft wirkt sich positiv auf das laufende Konkurs-Hauptverfahren über die Martin Holz GmbH & Co KG aus. Der millionenschwere Konkurs wurde im April 2016 eröffnet. Was Blum mit den Flächen plant, ist noch unklar.