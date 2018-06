Liste Pilz in Vorarlberg ohne Führung

Die Liste Pilz in Vorarlberg steht ohne Führung da: Der Vorarlberger Spitzenkandidat Thomas Nasswetter will nicht weiter machen. Er habe sein Engagement für die zerstrittene Liste beendet.

Liste Pilz

„Ich engagiere mich nicht mehr für die Liste Pilz“, sagte Nasswetter am Sonntag im ORF Radio Vorarlberg Interview. Er sei nie Mitglied der Partei gewesen, außerdem habe ihm sein Engagement für die Liste auch berufliche Nachteile gebracht.

Seine Nachfolge für die Vorarlberger Listen-Spitze sei zwar von Parteimitgliedern im Land diskutiert worden. Nachdem die Streitereien auf Bundesebene in den vergangenen Tagen jedoch weiter zugenommen haben, sei auch der letzte potenzielle Kandidat davon abgeschreckt worden, erklärt Nasswetter.

Wie es mit der Liste Pilz in Vorarlberg und auch auf Bundesebene weitergehen soll, will Nasswetter nicht kommentieren. Nur so viel: Mit dem derzeitigen Bundes-Team der Liste sei es schwierig, Partei und Politik zu machen.

Schwer zerstrittene Partei

Die Liste Pilze stand in letzter Zeit immer wieder in den Schlagzeilen, zuerst die Missbrauchsvorwürfe gegen den Listengründer Peter Pilz, dann wurden die Ermittlungen eingestellt, nun will Pilz zurück in den Nationalrat, aber seine Nachbesetzung Martha Bißmann räumt den Platz nicht. Außerdem gab es Streitereien wegen der Gehälter innerhalb der Liste - mehr dazu in Liste Pilz: Zinggl und Rossmann teilen Klubchefgehalt (ORF.at)

