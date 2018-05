„Special Olympics“: Fackellauf durch Vorarlberg

Anfang Juni finden in Vöcklabruck die 7. Nationalen Special Olympics Sommerspiele statt. Im Vorfeld gibt es einen Fackellauf durch die Bundesländer. Am Montag machte die „Flamme der Hoffnung“ vor dem Landhaus in Bregenz Station.

Integrationslandesrat Christian Bernhard und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP) verabschiedeten das 100 Teilnehmer umfassende Vorarlberger Team mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Teilnahme an den Bewerben im oberösterreichischen Vöcklabruck.

Schüler laufen mit

Der Fackellauf-Start erfolgte beim Landespolizeikommando in Bregenz. Danach ging es weiter Richtung Landhaus. Nach Stopps in Dornbirn, Hohenems, Götzis, Gisingen, Feldkirch sowie in Nenzing wird der Fackellauf am Montagnachmittag in Bludenz erwartet. Überall, wo gelaufen wird, werden sich auch Schüler anschließen, um Vorarlbergs Teilnehmer an den Special Olympics Sommerspielen bei ihrem Fackellauf von Bregenz nach Bludenz zu unterstützen.

VLK/A.Serra

„Die brennende Fackel steht für Integration, Solidarität und Toleranz“, sagte Rüdisser der gemeinsam mit Bernhard und anderen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft den Ehrenschutz für die besondere Veranstaltung übernommen hat. „Sport bedeutet nicht nur Wettkampf, sondern hat stets auch einen starken integrativen Charakter. Das gilt ganz besonders für die Special Olympics“, betonte Bernhard. Mit der Austragung dieser Spiele werde seit vielen Jahren rund um die Welt ein sichtbares Zeichen gesetzt.