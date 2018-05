Buspassagierin prallt gegen Windschutzscheibe

Am Montagvormittag ist in Bludenz eine Passagierin in einem Reisebus verletzt worden. Die 64-jährige Frau wurde aufgrund eines abrupten Bremsmanövers gegen die Windschutzscheibe geschleudert und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Bludenz war der deutsche Reisebus mit 37 Passagieren auf der A14 unterwegs. Im Übergangsbereich zur S16 - der Arlberg-Schnellstraße - wurde der Bus laut Fahrer von einem Auto überholt, das sich anschließend vor den Reisebus drängelte. Der 44-jährige Fahrer habe daraufhin eine Vollbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Zu diesem Zeitpunkt stand die 64-jährige Frau im Mittelgang des Busses. Sie wurde rücklings gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.

Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der den Busfahrer zur Vollbremsung veranlasst haben soll. Beim Fahrzeug habe sich um einen schwarzen Audi gehandelt. Der Fahrer, der nach dem Vorfall nicht angehalten hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.