Schüsse auf Katze: Polizei sucht nach Zeugen

In Hard haben unbekannte Täter am Wochenende mit einer Druckluftwaffe auf eine Katze geschossen. Dabei wurde das Tier durch einen Steckschuss am Hinterlauf verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizei wurden die Schüsse aus einem Druckluftgewehr oder einer Druckluftpistole zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen abgegeben. Als Tatort komme der Bereich zwischen McDonalds und Tennisclub, bis hin zur Sportplatzstraße in Frage. Die Polizeiinspektion Hard (Tel.: 059 133 8125) bittet um Hinweise.