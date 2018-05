Sonnenkönigin zum ersten Mal ausgewassert

Die Sonnenkönigin, das größte und schwerste Schiff am Bodensee, ist am Mittwoch zum ersten Mal aus dem Wasser gehoben worden. Möglich war das nur, weil das Trockendock in Fußach für 1,5 Millionen Euro umgebaut wurde.

Die Sonnenkönigin ist 70 Meter lang und wiegt 940 Tonnen. Nun muss das Motorschiff nach zehn Jahren zum ersten Mal zu einer TÜV-Prüfung aus dem Wasser genommen werden.

Werft in Fußach extra umgebaut

Die Werft in Fußach musste dafür extra umgebaut werden, denn sonst hätte man die Sonnenkönigin nicht aus dem Wasser heben können. Bisher konnten in Fußach maximal Schiffe mit bis zu 500 Tonnen ausgewassert werden. Mit der Sanierung der bestehenden Slipanlage wurde die Kapazität nun laut Alexandro Rupp von den Vorarlberg Lines fast verdoppelt. Die Werft in Fußach sei nun die einzige Werft am Bodensee, die alle Schiffe und Fähren am Bodensee an Land nehmen könne, so Rupp.

Sonnenkönigin wird genau überprüft

Die Sonnenkönigin wird nun in den nächsten zehn Tagen genau überprüft. Das gesamte Unterwasser werde gereinigt, die hinteren Schiffsschrauben müssen gewartet werden und aus Sicherheitsgründen werde auch die Stahlschicht des Unterwasser gemessen.

2008 wurde das Motorschiff mit Heimathafen Bregenz das erste Mal zu Wasser gelassen. Gekostet hat das Event-Schiff 13 Millionen Euro.

