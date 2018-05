Heimische Eier decken 40 Prozent des Bedarfs ab

In Vorarlberg werden 35 Mio. Eier pro Jahr produziert. Laut Geflügelzüchter-Obmann Gebhard Flatz entspricht das rund 40 Prozent des jährlichen Bedarfs. Hier gebe es Aufholbedarf - bundesweit läge die Eigenversorgung bei 90 Prozent.

„Schau, wo dein Essen herkommt“ ... das ist Motto des diesjährigen „Mutter Erde“-Schwerpunkts, der vom 22. Mai bis 1. Juni 2018 in allen ORF-Medien stattfindet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter muttererde.ORF.at.

Jeder Vorarlberger isst im Durchschnitt 235 Eier pro Jahr. Das entspricht mehr als 90 Millionen Eier, die allein in unserem Land konsumiert werden - sei es als Bestandteil in Lebensmitteln oder als Frischeier. Der Großteil dieser Eier werde aber nicht in Vorarlberg erzeugt, sagt Flatz. Er produziere mit seinem „Sennhof“ in Rankweil rund 20 Millionen Eier, weitere 15 Millionen kämen von weiteren Produzenten. Damit könne man 40 Prozent des Eierbedarfs in Vorarlberg abdecken. Österreichweit könne man 90 Prozent des Bedarfs aus eigener Produktion abdecken.

Freilandeier immer gefragter

In den vergangenen Jahren hat Gebhard Flatz bei den Konsumenten ein Umdenken bemerkt: Statt nach Eiern aus Bodenhaltung werde mittlerweile verstärkt nach Freilandeiern gefragt. Rund 50 Prozent der Konsumenten würden danach greifen. Weitere 50 Prozent kaufen laut Flatz Eier aus Bodenhaltung. 15 Prozent der Käufer würden sich außerdem für Bio-Eier entscheiden.

