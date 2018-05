Streit um 168 Parkplätze in Bregenz entbrannt

In Bregenz wird derzeit über geplante Parkplätze beim Klosters Mehrerau diskutiert. Dem Kloster liegt ein positiver Bescheid der BH Bregenz vor, den die Stadt Bregenz, als allein zuständige Baubehörde, nicht anerkennen will.

Konkret geht es um 168 geplante Parkplätze auf dem Areal des Klosters Mehrerau. Das Kloster hat für die Parkplätze bereits einen positiven Bescheid von der Bregenzer Bezirkshauptmannschaft durch das Wasserrecht erlangt. Die Stadt sich sich dabei als Baubehörde übergangen und will diesen Bescheid nicht anerkennen.

Bürgermeister Markus Linhart und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch zur Zuständigkeit des Baubescheides. Die Klosterführung hat auf eine Stellungnahme verzichtet.

Für Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) ist das ein Eingriff in die Hoheitsrechte der Stadt. Eine Prüfung des Landes gäbe dem Bürgermeister Recht - die Stadt sei die oberste Baubehörde.

Klosterführung beharrt auf BH-Bescheid

Das Kloster aber beharrt indes auf den Baubescheid der BH Bregenz und will keinen neuen Antrag bei der Stadt stellen. Nun will die Stadt einen Feststellungsbescheid über die Zuständigkeit erlassen, den die Klosterführung bekämpfen will.

Für die Vizebürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne) sei das Projekt generell ob seiner Größe zu hinterfragen, es handle sich um ein sehr sensibles Gebiet.