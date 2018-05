Kassenreform: Wallner will abwarten

Die Pläne der Bundesregierung die Sozialversicherungen zu reduzieren und die Gebietskrankenkassen zusammenzulegen, hält Landeshauptmann Wallner im Ansatz für richtig, will aber die Ausformulierung der Gesetze abwarten.

Maximal fünf statt 21 Sozialversicherungen, die Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen zu einer Kasse und eine Milliarde Euro Einsparung - so sehen die Eckpunkte der Bundesregierung für die Reform der Sozialversicherungen aus. Diese Eckpunkte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize-Kanzler H.C. Strache (FPÖ) am Dienstag vorgestellt. Mehr dazu in Statt 21 maximal fünf Sozialversicherungen.

Wallner will Ausformulierung abwarten

Im Grundsatz wohlwollend, aber dennoch zurückhaltend äußerte sich der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zur heute vorgestellten Sozialversicherungsreform der Bundesregierung. „Für uns ist die Ausformulierung entscheidend“, so Wallner. Gleichzeitig erneuerte er seine Forderungen: Man wolle sich nicht in die Taschen greifen lassen. Heißt: das Geld der Versicherten soll im Land und die Leistungen im wesentlichen gleich bleiben können. Diese Punkte müssten noch geprüft werden.

Und, selbst wenn die Gebietskrankenkassen zusammengefasst werden, so Wallner, brauche das Land eine gewisse Budgetautonomie, eine Entscheidungskraft über die Arztstellen und auch die Planung müsse weiterhin im Land stattfinden können. Mit diesen Bedingungen könne man in eine Reform mit einsteigen, so Wallner.

Eine Milliarde Einsparung „sehr ambitioniert“

Es gebe noch zahlreiche Unklarheiten, auch das Verhältnis zwischen der neu zu gründenden Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und den Länderkassen müsse noch genau geklärt werden, sagte Wallner. Ein endgültiges Urteil könne er deshalb erst nach einer Begutachtung des Gesetzestextes abgeben. Das von der Regierung formulierte Einsparungspotenzial von einer Milliarde Euro hielt der Vorarlberger Landeschef jedenfalls für „sehr ambitioniert“.

SPÖ spricht von „Kassenraub“

Die SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer sprach in einer Aussendung von „Kassenraub“. Der Aussage des Vizekanzlers, die Verwaltung würde zu viel Geld verschlingen, konnte Auer nichts abgewinnen. „In Vorarlberg werden lediglich 2,5 Prozent der Versicherungsbeiträge in die Verwaltung investiert“, argumentierte Auer. Noch günstiger funktioniere es in keiner anderen Variante.