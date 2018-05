Pfingsten: Mehr Alko-Lenker, weniger Unfälle

Verhältnismäßig ruhig ist das Pfingstwochenende auf Vorarlbergs Straßen verlaufen. Wie bereits im Vorjahr ist kein Todesopfer zu beklagen - allerdings ist die Zahl der Alko-Lenker stark gestiegen.

Insgesamt 28 Alko-Lenker hat die Vorarlberger Verkehrspolizei am Pfingstwochenende aus dem Verkehr gezogen. Das sind doppelt so viele, wie im Vorjahr. Neun Lenkern wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Horst Spitzhofer, Pressesprecher der Polizei erklärt den enormen Anstieg auch mit einer großangelegten Verkehrssicherheitskontrolle am Freitag im Bezirk Feldkirch. Hier seien einige alkoholisierte Fahrzeuglenker erwischt worden.

Weniger Unfälle in Vorarlberg

Bei den Schwerpunktkontrollen hat die Polizei aber auch besonderes Augenmerk auf Geschwindigkeitsübertretungen gelegt. 2.756 Lenker waren am Pfingstwochenende zu schnell unterwegs - fast genauso viele im Vorjahr.

Die Zahl der Unfälle und Verletzten ist in Vorarlberg aber deutlich zurückgegangen. Sind im Vorjahr noch 41 Personen bei 31 Unfällen verletzt worden, so waren es heuer 17 Verletzte bei 17 Unfällen.

Bundesweit sind am Pfingstwochenende acht Personen bei Unfällen ums Leben gekommen - im Vorjahr waren es sechs. Unfallursache war meist überhöhte Geschwindigkeit, gefolgt von Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung.