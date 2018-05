Insektizide: Experte warnt vor „Cocktaileffekt“

Im Frühjahr zieht es die Menschen wieder in den Garten. Auch Insektizide werden gerne angewandt. Dabei ist aber Vorsicht geboten, warnt Umweltchemiker Gerald Maier: Gemeinsam verwendet sind die Mittel hochgiftig.

Der Fachhochschuldozent warnt vor allem vor dem sogenannten Cocktaileffekt. Die Anwendung eines Mittels in verordneter Dosis wäre kein Problem. Oft aber werden mehrere zugleich verwendet, das macht dann die Giftdosis aus. Dass gelte vor allem für Insektengiftmittel, so Maier: „Es sind in der Tat Umweltgifte. Das sind physiologisch hochaktive Substanzen. Die sind designt, um mit lebendem Material zu interagieren.“ Man sollte beim Einsatz der Mittel daher sehr zurückhaltend sein, empfiehlt der Experte.

Maier weist auch auf die indirekten Wirkungen hin: „Wenn ich Mittel gegen Insekten spritze, dann haben auch die Vögel natürlich keine Insekten mehr als Nahrungsgrundlage.“ Und auch Bienen würden unter dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln leiden. Deswegen solle man die Mittel niemals auf blühende Pflanzen sprühen - insbesondere nicht direkt in die Blüten.