Großhändler Transgourmet hat Standort eröffnet

Der Gastronomiegroßhändler Transgourmet hat am Donnerstag in Schwarzach seinen neuen Vorarlberger Standort eröffnet. Für den Großmarkt mit einer Nutzfläche von rund 15.000 Quadratmetern investierte das Unternehmen rund 22 Mio. Euro.

Im Vollbetrieb sollen in in dem Großmarkt in Schwarzach 120 Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Einzugsgebiet des Marktes liegen bis zu 2.500 Gastronomiebetriebe. Sie sollen vor allem mit Waren von regionalen Produzenten bedient werden. Das Sortiment umfasst 30.000 Artikel, 23.000 davon sind ständig verfügbar. Transgourmet hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 538 Mio. Euro (plus 22 Mio. Euro) erzielt. Herausragend gewachsen sind laut Firmenangaben zuletzt die Frischebereiche Fisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse.

ORF

Neunter Standort in Österreich

Schwarzach ist der insgesamt neunte Transgourmet-Standort in Österreich. Der Großhändler bietet nach eigenen Angaben standortspezifisch regionale Erzeugnisse an. „Gerade das regionale Angebot ist uns in Vorarlberg wichtig, denn wir wissen, dass die hiesigen Gastronomen sehr bewusst nach Produkten aus der Gegend suchen“, so Standortgeschäftsleiter Manuel Gohm. Zu Beginn werden es rund 25 lokale Produzenten sein, die gelistet sind. Laufend sollen weitere Produkte aus der Gegend zu den bislang 200 dazukommen.

Auf Regionalität hat das Unternehmen nach eigenen Angaben auch beim Bau gesetzt. Von den insgesamt rund 22 Millionen Euro, die investiert wurden, gingen demnach knapp zwei Drittel an Vorarlberger Unternehmen.

Link: