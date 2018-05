Autofahrer-Streit: Mann beißt Gegner ins Ohr

Ein Bremsmanöver zwischen zwei Autofahrern hat in Hard außergewöhnlich geendet: Ein noch unbekannter Mann biss einen 26-Jährigen rund 20 Sekunden lang in das Ohr. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach 22.00 Uhr war der 26-jährige Autofahrer in Hard auf der Oberen Achdammstraße in Richtung Rheinstraße unterwegs. Ein vor ihm fahrender Autofahrer habe ihn dabei ständig ausgebremst. Daraufhin habe er überholt und seinen „Kontrahenten“ ebenfalls ausgebremst.

Polizei sucht Zeugen

Beide Autofahrer stiegen dann aus ihren Fahrzeugen aus. Der unbekannte Lenker habe ihn freundlich gefragt, ob er Moslem sei und habe ihn dann rund 20 Sekunden lang in sein linkes Ohr gebissen, gab der 26-Jährige gegenüber der Polizei an.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann. Er ist rund 1,65 Meter groß, hat einen Dreitagesbart, ist etwa 35 Jahre alt und sprach mit türkischem Akzent. Beim Auto handelt es sich um einen älteren silberfarbenen Mercedes. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Tel: 059133/8125).