Rhesi: Land erhöht Druck auf Koblach

In der Diskussion über das Hochwasserschutzprojekt Rhesi erhöht die Landesregierung den Druck auf die Gemeinde Koblach. Sie hat es bisher abgelehnt, dass die Frutzmündung im Bereich Meiningen Koblach ausgeweitet wird.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) informierten am Mittwoch in einer Pressekonferenz über Evakuierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Rhesi. Das ist auch eine Botschaft in Richtung Koblach: Die Sicherheit des Lebensraums von 450.000 Personen dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Eine Entscheidung in Koblach ist derzeit nämlich noch nicht in Sicht.

Fragenkatalog umfangreich beantwortet

Die 17 Fragen, die die Gemeinde Koblach an die Rhesi-Projektbetreiber im März gestellt hatte, sind vor rund einer Woche vom Projektleiter Markus Mähr und weiteren Experten umfangreich und detailliert in einem 27-seitigen Informationsschreiben beantwortet worden.

Projektleiter Markus Mähr sagt, das Gesprächsklima habe sich jedenfalls verbessert. War die Diskussion am Anfang des Jahres noch sehr emotional, habe man sich jetzt wieder mehr auf die sachliche Ebene bewegen können.

Fragen noch nicht rechtlos geklärt

Eine endgültige Klärung haben die ausführlichen Unterlagen und Informationen aus Sicht der Koblacher Gemeindevertretung aber nicht gebracht. Mähr sieht das offenbar gelassen. Es seien zwar viele Fragen beantwortet worden, es liege aber auch in der Natur der Sache, dass sich mit der Beantwortung neue Fragen auftun, die ebenfalls wichtig seien beantwortet zu werden.

Offene Fragen beim Aukanal

Ein offener Punkt ist laut Mähr die Frage, wie der Aukanal in Koblach zusätzliches Wasser aufnehmen kann und welche Folgen das für das Grundwasser hätte. Mähr ist aber optimistisch, dass dieses Problem technisch zu lösen ist. Derzeit werde unter Hochdruck an den Vorschlägen für Koblach gearbeitet.

Bürgermeister Fritz Maierhofer erwartet sich kurzfristig Ergebnisse und Lösungen. Einen Termin für eine Abstimmung in der Gemeindevertretung gebe es noch nicht. Dazu müssten alle Unterlagen vorliegen und bewertet werden. Projektleiter Mähr betont, dass man bis Herbst ein konkretes Bauvorhaben für die Hochwassersicherheit am Rhein vorlegen wolle.