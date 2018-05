Krumbachs Bürgermeister zurückgetreten

Arnold Hirschbühl, Bürgermeister der Gemeinde Krumbach, hat in der Gemeindevertretungssitzung am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Ein Nachfolger soll bereits am Freitag gewählt werden.

„In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 14. Mai 2018 hat Arnold Hirschbühl seinen Rücktritt aus allen politischen Funktionen bekanntgegeben“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde Krumbach im Bregenzerwald. Die Gründe für den Rücktritt seien privater Natur, hat der ORF in Erfahrung gebracht. Hirschbühl selbst hat sich bislang nicht geäußert.

ORF

Seit 1995 Bürgermeister

Arnold Hirschbühl ist seit 1995 Bürgermeister der Gemeinde Krumbach. Seit 1990 sitzt er im Gemeindevorstand. Hirschbühl hat die Gemeinde Krumbach unter anderem mit einem internationalen Architekturprojekt für Buswartehäuschen über die Grenzen hinaus bekannt gemacht.

Schon am Freitag, den 18. Mai, soll ein Nachfolger in einer öffentlichen Gemeindevertretungssitzung im Pfarrsaal Krumbach gewählt werden. Ebenfalls zurückgetreten ist Gemeindevertreter Rainer Sutter - aus privaten Gründen, wie es heißt. Auch sein Mandat soll am Freitag nachbesetzt werden.