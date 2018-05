Walgaukaserne wird Sicherheitsinsel

Die Bundesregierung will quer über Österreich verteilt zwölf sogenannte Sicherheitsinseln festlegen und einrichten. Als Standort ist auch die Walgaukaserne in Bludesch vorgesehen.

Die zwölf Sicherheitsinseln sollen autark sein und im Katastrophenfall oder während einer Krise einsatzfähig bleiben. So sollen sie etwa mit Notstrom-Aggregaten agieren können, über eigene Wasseranschlüsse verfügen oder auch eigene, unabhängige Tankstellen haben. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat auf die regionale Verteilung dieser Sicherheitsinseln Wert gelegt - und so wurde in Vorarlberg als Standort die Walgaukaserne Bludesch ausgewählt.

Wie Militärkommandant Ernst Konzett auf ORF-Anfrage sagt, brauche es vermutlich nur technische Ergänzungen. Die Kaserne bedürfe bei der Infrastruktur sonst wenig Veränderung. Auf das Personal habe die Umgestaltung zur Sicherheitsinsel keine Auswirkung, so Konzett. Die Details werden aber erst in den nächsten Wochen festgelegt.