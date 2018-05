Zigarette dürfte Wiesenbrand ausgelöst haben

Eine weggeworfene Zigarette dürfte am Freitagnachmittag einen Wiesenbrand in Frastanz ausgelöst haben. Das Feuer breitete sich auf einer Länge von rund 30 Metern zwischen der Feldkircher Straße und einem Radweg aus.

Gegen 15.30 Uhr entdeckten Passanten den Wiesenbrand entlang der Feldkircher Straße. Laut Polizei entzündete vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe das trockene Gras auf einer Länge von etwa 30 Metern zwischen Fahrbahn und Radweg. Die Ortsfeuerwehr Frastanz war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Polizei

Waldbrand-Alarm in Muntlix

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr mussten dann die Feuerwehren Zwischenwasser und Rankweil zu einem beginnenden Waldbrand in Muntlix ausrücken. In einem Waldstück nahe eines Wohngebietes hatten Nachbarn einen kleinen Brand im Unterholz entdeckt, der rasch gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar