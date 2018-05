Einbruch in Autohaus in Altach

Unbekannte Täter haben in die Werkstatt eines Autohauses in Altach eingebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen. Ein vor der Werkstatt geparktes Auto wurde zudem in Betrieb genommen.

Die Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag durch ein Garagentor Zutritt zur Werkstatt des Autohauses in Bauern 5a. Sie durchsuchten die Werkstatt und mehrere Büros und stahlen verschiedene Gegenstände wie Schlüssel, Werkzeug, Elektrogeräte und Typenscheine.

Weiters nahmen sie ein vor der Werkstatt abgestelltes Auto in Betrieb. Damit fuhren sie jedoch nur einige Meter und ließen es dann wieder stehen. Die Polizei Altach bietet Zeugen sich zu melden (Tel: 059133/8151).