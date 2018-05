Karate-Ass Plank schafft Einzug ins EM-Finale

Bei der Karate-Europameisterschaft in Novi Sad in Serbien hat Bettina Plank am Donnerstag den Einzug ins Finale geschafft. Die Feldkircherin gewann alle drei Vorrunden-Duelle. Ihre vierte EM-Medaille ist ihr somit bereits sicher.

Plank setzte sich unter anderem gegen die dreifache Weltmeisterin Alexandra Recchia aus Frankreich durch. Am Samstag kämpft sie im großen Finale um Gold.

Ewald Roth

