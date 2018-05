Land genehmigt Messerpark-Erweiterung

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag eine Verordnung über die Erweiterung des Messeparks erlassen. Diese sieht eine Erweiterung der Verkaufsfläche um 1.500 Quadratmeter oder acht Prozent vor.

„Wir sind dabei der Empfehlung des Raumplanungsbeirats gefolgt“, informiert Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP). Rüdisser hält fest, dass „sämtliche Aspekte, insbesondere die Bereiche Raumplanung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt einer sorgfältigen Beurteilung durch Sachverständige und einem öffentlichen Auflageverfahren unterzogen worden sind." Diese umfassende Prüfung habe die Basis für die nun erfolgte Entscheidung gebildet.

Empfehlung zu „moderater Ausweitung“

Das Auflage- und Anhörungsverfahren wurde in der Zeit von Ende November 2017 bis Ende Jänner 2018 durchgeführt. Dabei haben zahlreiche Interessensgruppen, Gemeinden, Regios und Nachbarregionen eine Stellungnahme abgegeben, die großteils die Empfehlung des Landes zu einer moderaten Ausweitung der Verkaufsflächen um 1.500 Quadratmeter auf insgesamt 19.000 Quadratmeter - davon maximal 3.000 Quadratmeter für Lebensmittel - unterstützt haben.

Dieser Entscheidung war auch der Raumplanungsbeirat in seiner Sitzung Mitte April mehrheitlich gefolgt. Die Messepark-Betreiber wollten 4.700 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche und kündeten umgehend den Projekt-Stopp an - mehr dazu in Messepark-Erweiterung liegt auf Eis.