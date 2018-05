Kurz abgelenkt: Frontalcrash in Klaus

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden aber ohne Verletzte hat sich am Montag in Klaus ereignet. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin krachte aus Unachtsamkeit frontal in einen Kleintransporter. Die junge Frau war kurzfristig durch das Autoradio abgelenkt.

Die 18-jährige Lenkerin aus Fraxern fuhr um kurz nach 9.00 Uhr auf der Treietstraße in Klaus. Laut Polizei ließ sie sich durch das Radio ablenken und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dabei krachte sie frontal gegen den Kleintransporter eines 56-jährigen Mannes aus Lauterach gekracht. Dank Airbag blieben beide Lenker unverletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden und die Straße säubern. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.