Fußball: Mittelfeldspieler Dobras bleibt in Altach

Cashpoint SCR Altach zieht die Vertragsoption bei Kristijan Dobras. Das hat der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gegeben. Dobras ist derzeit noch verletzt, soll aber in der kommenden Saison sein Comeback im Altach-Dress geben.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Herbstsaison 28 Pflichtspiele für den Bundesligisten und kam dabei auf vier Tore und sechs Torvorlagen.

Rückrunde verletzungsbedingt verpasst

In der Frühjahrsvorbereitung zog sich Dobras eine schwere Achillessehnenverletzung zu und musste für die Frühjahrsrunde passen. Die Nummer 30 des SCRA befindet sich aktuell am Weg zurück und wird in der neuen Saison 2018/19 wieder voll durchstarten können.

APA/Hans Punz

„Kristijan Dobras überzeugte als Neuzugang im Herbstdurchgang und wir sind davon überzeugt, dass er in den kommenden Wochen topfit in den Kader zurückkehren wird. Deshalb war die Ziehung der Option eine logische Konsequenz“, sagt Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport SCRA.

Schnellrieder neuer Amateur-Coach

Zudem gaben die Altacher die Verpflichtung von Oliver Schnellrieder als neuen Trainer der Amateur-Mannschaft bekannt. Der Ehrenkapitän des SCRA unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2018/19 und übernimmt die Aufgaben von Didi Berchtold. Zuletzt war Schnellrieder Trainer bei Regionalligist FC Hard. Davor war der 48-jährige Tiroler drei Spielzeiten lang Co-Trainer von Adi Hütter in der 2. Österreichischen Spielklasse.

Als Spieler verbrachte Schnellrieder den Großteil seiner Karriere beim SCRA. Im Sommer 1991 kam er vom FC Tirol nach Altach, bevor er im Winter 1995 zum FC Hard wechselte. Bereits im Sommer 1996 kehrte der Mittelfeldspieler wieder zurück ins Rheindorf und erlebte mit den Altachern die beiden Aufstiege in den Jahren 2004 und 2006.