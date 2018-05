Maria Ebene als erstes Krankenhaus rauchfrei

Das Krankenhaus Maria Ebene ist als erstes Vorarlberger Spital völlig rauchfrei. In der auf suchtkranke Menschen spezialisierten Einrichtung werden hauptsächlich Alkoholiker behandelt. Seit einiger Zeit werden auch Raucher stationär aufgenommen.

Bei Alkoholkranken war man bisher der Meinung, dass der Verzicht auf Alkohol schon genug sei. Das Rauchen war deshalb im Außenbereich um das Krankenhaus herum erlaubt. Seit Anfang des Jahres gelten auf der Maria Ebene aber neue Regeln.

Großteil der Patienten unterstützt Maßnahme

Statt gemütlich auf der überdachten Terrasse zu sitzen müssen Raucher jetzt hinaus auf den Parkplatz. In und um einen Minicontainer darf geraucht werden, sonst an keinem Ort mehr. Bei den Patienten war der Widerstand gering, sagt Primar Michael Willis. Im Vorfeld der Umsetzung habe er die Patienten gefragt, wie sie mit dem Rauchen umgehen.

„80 Prozent unserer Patienten rauchen täglich Zigaretten. Und von denen sind aber die meisten motiviert, dass sie während des Krankenhausaufenthaltes weniger Zigaretten rauchen“, sagt Willis. Nur zwei oder drei der insgesamt 50 Patienten hätten angekündigt, weiterhin gleich viel zu rauchen wie bisher.

SUPRO: Verfügbarkeit und Werte entscheidend

Andreas Prenn, der Leiter von SUPRO - Werkstatt für Suchtprophylaxe, befürwortet die Rauchfreiheit. „Wenn ich nicht an allen Orten immer und überall rauchen kann, dann ist die Verfügbarkeit eingeschränkt. Das minimiert schon einmal die Anzahl der Zigaretten, die geraucht werden können. Teilweise verunmöglicht es sogar, dass Zigaretten geraucht werden können“, so Prenn.

Außerdem sind laut Prenn die herrschenden Norme und Werte entscheidende Faktoren. „Wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, in der alle rauchen, werden immer mehr Kinder und Jugendliche auch rauchen“, sagt der SUPRO-Leiter.

Wunsch nach landesweiter Rauchfreiheit in Spitälern

Laut Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) gibt es auch in den anderen Landeskrankenhäusern schon erste Überlegungen in Richtung völliger Rauchfreiheit. „Vielleicht geht ja mein Wunsch auch in Erfüllung, dass wir flächendeckend für das Land Vorarlberg bis Ende des Jahres unsere Krankenhäuser als rauchfrei ausweisen können“, sagt Bernhard.

Links: