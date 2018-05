Cambridge-Studenten bei illwerke vkw

Studenten der Eliteuniversität Cambridge arbeiten in Bregenz mit dem Innovationszentrum der illwerke vkw zusammen. Das Ziel: Strom-Anwendungen sollen für den Konsumenten einfacher, direkter, sicherer und günstiger werden.

Vier Wochen wird in Bregenz getüftelt, danach geht es in Großbritannien weiter. Fünf Studenten der University of Cambridge untersuchen mit Experten des Zukunfts-Entwicklungszentrums der illwerke vkw, wie es gelingen kann, modernste Internet-Techniken - konkret die Blockchain-Technologie - in verschiedene Energiebereiche einzubinden. Ziel ist es, den Strom, seine Verrechungswege und nicht zuletzt die E-Mobilität in eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft zu lenken.

Cambridge-Studenten bei Illwerke-VKW Fünf Studenten der englischen Elite-Universität arbeiten einige Wochen in Bregenz mit dem Innovations-Zentrum der Illwerke-VKW zusammen.

„Prädikat für illwerke vkw“

Dass dieses Forschungsprojekt mit Cambridge zustandegekommen ist, überrascht selbst illwerke-Innovations-Manager Alexander Schmid: „Wir waren erstaunt, dass sich so viele Studenten für das Projekt beworben haben.“ Von den 250 MBA-Studenten, die Cambridge dieses Jahr aufgenommen hat, hätten sich 50 für dieses Projekt interessiert. „Das ist auf jeden Fall ein Prädikat für die illwerke vkw.“

Link: