Fußach: Polizei sucht diebische Vandalen

In der Nacht auf Donnerstag trieben unbekannte Täter in Fußach ihr Unwesen. Laut Polizei dürfte es sich um Jugendliche gehandelt haben. Unter anderem besprühten sie mit gestohlenen Farbspraydosen einen Verkehrsspiegel.

Gegen Mitternacht stahl die unbekannte Gruppe aus einer unversperrten Garage in der Höchster Straße Red Bull-Dosen, Reinigungsmittel, Düngemittel und zwei Farbspraydosen. Anschließend besprühten sie das Nachbarhaus und die Gemeindestraße mit den Zeichen „S+K“ und „B+K“ und einen Verkehrsspiegel mit den Worten „Fuck you“.

Polizei

Weiters schütteten die Täter laut Polizei eine brennbare Flüssigkeit kreisförmig auf die Straße und entzündete sie. Dadurch wurde der Asphalt beschädigt. Im Kreuzungsbereich Höchster Straße mit dem Hirschenweg besprühten sie einen Verkehrsspiegel und zündeten ihn an. Dadurch wurden ein Hinweisschild und ein Maschendrahtzaun beschädigt.

Selbst Kindergarten wurde nicht verschont

An der nächsten Kreuzung rissen sie einen Baum aus, besprühten einen weiteren und färbten eine Hundekotentsorgungsstation ein. Weiters beschädigten die Jugendlichen Straßenlaternen und Solarleuchten. Sie nahmen einen Traktor unbefugt in Betrieb, kletterten auf das Dach des Kindergartens in der Wiesenstraße und zerstörten dort Ziegel, Lichtschächte und Blitzableiter-Kabel.

Zum Schluss zertrümmerten sie noch das Fenster eines Gartenhauses beim Kindergarten und kletterten hinein. Zeugen der nächtlichen Vandalismus-Tour werden gebeten, sich bei der Polizei Höchst (Tel.: 059 133 8127) zu melden.