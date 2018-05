Rauch für bessere Bahnanbindung in die Schweiz

Im Zuge der Diskussion um schnellere Fernverkehrszüge betont Grünen-Mobilitätslandesrat Johannes Rauch die Wichtigkeit des Nahverkehrs. Vor allem der Ausbau der Bahnanbindung in die Schweiz stehe dabei im Fokus. .

In den vergangenen Tagen wurde viel über schnellere Zugverbindungen von Vorarlberg in Richtung Wien diskutiert. Doch neben dem Fernverkehr spielt laut Rauch auch der Nahverkehr eine wichtige Rolle für Vorarlberg - vor allem der Ausbau der Bahnanbindung in die Schweiz. Das Land bestehe darauf, dass diesbezüglich gemachte Zusagen eingehalten werden, so Rauch gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Es gehe jetzt darum, dass bei den Verbindungen nach Liechtenstein sowie nach St. Margrethen nicht gekürzt werde. Diese Verbindungen brauche man. Es sei durchaus auch denkbar, von Chur über Buchs, St. Margrethen und Buchs den Kreis auch über die Vorarlberger Seite zu schließen. Nahverkehr habe hohe Priorität, so Rauch weiter.

Eine bessere Anbindung an das internationale Bahnnetz hatte zuletzt ja auch NEOS-Abgeordneter Gerald Loacker gefordert. Ihm zufolge plant die Schweizer Regierung, künftig Verbindungen zwischen Zürich und München im Zweistundentakt.

