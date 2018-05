Freund der Tochter verprügelt und gefesselt

Im Kleinwalsertal hat sich ein Familienstreit der besonderen Art zugetragen. Die Eltern einer 20-Jährigen waren laut Polizei mit der Beziehung ihrer Tochter nicht einverstanden. Der Vater soll versucht haben, diese mit Gewalt gegen den Freund und mit dem Einsatz von Handschellen zu beenden.

Die 20-jährige Tochter und ihr 27-jähriger Freund, die beide in Deutschland wohnen, reisten am Dienstag mit dem Zug nach Oberstdorf. Von dort aus wollten sie weiter ins Kleinwalsertal, um eine Arbeitsstelle in einem Hotel anzutreten. Beim Bahnhof in Oberstdorf wurde das Paar von den Eltern der jungen Frau mit dem Pkw abgeholt - um dann gemeinsam zum Arbeitsplatz im Kleinwalsertal zu fahren.

Dem Freund der Tochter Handschellen angelegt

Gegen 12.00 Uhr blieb der Lenker, ein Freund der in Ungarn wohnhaften Eltern, allerdings am Ortseingang von Riezlern stehen. Während die Mutter laut Polizei ihre Tochter aus dem Fahrzeug zerrte, soll der Vater im Fahrzeug auf den 27-Jährigen eingeschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben - zudem soll er dem 27-Jährigen für kurze Zeit Handschellen angelegt haben.

27-Jährigen in Riezlern zurückgelassen

Als der 27-Jährige schließlich zustimmte, die Beziehung zur Tochter zu beenden, nahm ihm der Vater laut Polizei die Handschellen wieder ab. Anschließend ließen die Eltern den leicht verletzten Mann samt Gepäck an Ort und Stelle zurück. Der 27-Jährige wurde kurz nach dem Vorfall von einer Polizeistreife mitgenommen, nachdem er auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Der 50-jährige Vater wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Grund für die Aktion war den Angaben zufolge, dass die Eltern nicht mit der Beziehung zwischen den jungen Leuten einverstanden waren.