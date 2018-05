ÖGB kritisiert „Angriff auf Arbeitnehmer“

Der Gewerkschaftsbund gibt sich zum heutigen Maifeiertag kämpferisch. Noch nie habe es derartige Angriffe auf die Arbeitnehmer und den Sozialstaat gegeben wie jetzt unter der ÖVP-FPÖ-Regierung, so der ÖGB-Landesvorsitzende Norbert Loacker.

Demokratisch erkämpfte Fortschritte seien heute keineswegs mehr bis in alle Ewigkeit sicher, so ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker und Landesgeschäftsführerin Manuela Auer. Die Gewerkschaft werde aber nicht zulassen, dass das Rad der Zeit zurückgedreht werde.

„Wir feiern am 1. Mai etwa den 8-Stunden-Tag, unsere soziale Absicherung und den ArbeitnehmerInnenschutz, die jährlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen durch Kollektivverträge sowie das darin festgelegte 13. und 14. Gehalt oder für viele ganz alltägliche Dinge wie Krankengeld, Überstundenzuschläge oder den Urlaubsanspruch und die Mitbestimmung im Betrieb,“ blickt Loacker auf Errungenschaften der Arbeitnehmer und Gewerkschaften zurück.

„Regierungsprogramm einzige Enttäuschung“

„Diese Errungenschaften machen die Gesellschaft gerechter", so Auer. "Denn je ungleicher eine Gesellschaft, desto gefährdeter die Demokratie. Deshalb ist es heute am 1. Mai 2018 umso wichtiger den Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung entgegenzutreten, die diese Demokratie gefährdet,“ betont die ÖGB-Landesgeschäftsführerin.

In diesem Zusammenhang kritisieren die ÖGB-Vertreter das Regierungsprogramm als „einzige Enttäuschung aus Sicht der ArbeitnehmervertreterInnen“ und den „größten Anschlag auf die ArbeitnehmerInnenschaft in der zweiten Republik“. Die Unternehmen würden sich dagegen Milliarden ersparen, so die Kritik der Gewerkschafter.