Vorarlberger Freibäder öffnen die Tore

Die ersten Vorarlberger Freibäder haben bereits offen, die nächste Tranche eröffnet am 1. Mai. Den Schlusspunkt setzt das Schwimmbad Partenen am 15. Juni.

Den Auftakt machten das FFK Hard am 4. April und das Walgaubad Nenzing am 15. April. Am 1. Mai folgen das Erlebnis Waldbad in Feldkirch-Gisingen, das Schwimmbad Felsenau in Frastanz, das Allwetterbad Aquarena St. Gallenkirch, das Naturbad Untere Au in Frastanz und das Mili in Bregenz. Die Eintrittspreise für die Freibäder bewegen sich laut Wirtschaftskammer je nach Angebot zwischen vier Euro und 6,10 Euro. Insgesamt gibt es in Vorarlberg 30 Freibäder.