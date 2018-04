Sechs Feuerwehrleute bei Brand verletzt

Im ehemaligen Gasthof Alpenrose in der Gemeinde Sonntag ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Sieben Ortsfeuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Sechs Feuerwehrleute dürften Rauchgasvergiftungen erlitten haben.

Gegen 12.30 Uhr brach das Feuer in dem leerstehenden Gebäude aus, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Anbau und Teile des Hauptgebäudes in Vollbrand, mehrere Feuerwehren mussten nachalarmiert werden. Der Brand konnte bald unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile und die umliegenden Gebäude wurde verhindert.

Das Gebäude wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Sechs Feuerwehrleute mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden. Die Brandursache ist bislang unklar. In Summe waren rund 130 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen im Löscheinsatz. 17 Einsatzkräfte der Rettung und drei der Bergrettung waren ebenfalls vor Ort.