Rädler erleidet Kreuzbandriss: 6 Monate Pause

Ski-Rennläuferin Ariane Rädler bleibt weiter vom Pech verfolgt: Die 23-Jährige aus Möggers hat sich im Training zum bereits dritten Mal einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie fällt für mindestens sechs Monate aus.

In der vergangenen Saison sicherte sich Rädler die Europacupwertung in der Abfahrt und verfügt damit über einen Fixplatz in der kommenden Weltcup-Saison. Wann sie sich an den Weltbesten messen können wird, ist derzeit aber ungewiss: Im Training zog sie sich jetzt erneut einen Kreuzbandriss zu.

GEPA pictures/ Christian Walgram

Schon vor drei Jahren hatte sich Rädler das Kreuzband gerissen. Nach ihrer Rückkehr hielt das Knie vier Monate lang, dann erlitt sie den nächsten Kreuzbandriss. Dieses Mal fällt die 23-Jährige für mindestens sechs Monate aus.