Prozess: Asylwerber bei Terror-Organisation?

Ein 43-jähriger Asylwerber aus Afghanistan muss sich heute Nachmittag vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Er soll in Afghanistan Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und dort an militärischen Aktionen teilgenommen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von 2002 bis 2015 in Afghanistan Mitglied der Organisation HIG gewesen zu sein. HIG gilt als gewaltbereit und terroristisch. Der 43-Jährige soll als HIG-Mitglied jahrelang an militärischen Aktionen in Afghanistan teilgenommen haben.

Gutachter aus Deutschland

Am ersten Prozesstag, der vor vier Wochen stattfand, gab der Angeklagte an, dass er sich nur selbst verteidigt habe. Beim heutigen Prozess soll ein Gutachter aus Deutschland darüber Klarheit schaffen, ob die Organisation HIG als terroristisch einzustufen ist oder nicht. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Asylwerber bis zu zehn Jahre Haft.

Link: