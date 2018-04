Re-Use statt Wegwerfen: Pilotprojekt startet

In einem Pilotprojekt des Umweltverbandes werden die Möglichkeiten zur Wiederverwendung (Re-Use) von Haushaltsgegenständen erhoben. Bludenz, Dornbirn, Feldkirch und die Hofsteiggemeinden veranstalten dazu eigene Sammeltage.

Gemeinsam mit der Caritas und in Zusammenarbeit mit Integra und Lebenshilfe Vorarlberg werden noch brauchbare Dinge übernommen, die aufbereitet und in den Shops der Sozialorganisationen verkauft werden. „Gefragt sind Hausrat, Deko-Gegenstände, CDs oder DVDs, Bücher, Spielzeug und Kinderartikel in gutem, sauberen und kompletten Zustand“, erläuterte Bürgermeister Rainer Siegele, Obmann des Umweltverbandes am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Lauterach.

Wiederverwenden statt Wegwerfen Vieles, was im Mülll landet, könnte von anderen Menschen wiederverwendet werden. Damit dieser Kreislauf in Gang kommt, hat der Umweltverband die Sammeltage für Hausgegenstände ins Leben gerufen.

Was nicht zur Wiederverwendung ist, kann am Altstoffsammelzentrum bzw. Werkhof fachgerecht zu üblichen Konditionen entsorgt werden. „Diese vier Sammeltage liefern wertvolle Erfahrungen für den Ausbau des landesweiten Re-Use-Netzes in Vorarlbergs Gemeinden“, so Siegele.

Rauch: Reparieren soll sich wieder lohnen

„Sind die Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt des Umweltverbandes positiv, wird das landesweite Re-Use-Sammelnetz der Gemeinden um die Gruppe der Haushaltsgegenstände erweitert“, kündigte Grünen-Landesrat Johannes Rauch an. Ziel ist es, Dinge wieder in den Gebrauch zu bringen - das sei nachhaltig und nütze allen, so Rauch. Er wünscht sich, dass die Steuersätze auf Reparaturdienstleistungen deutlich reduziert werden, sodass es sich wieder lohne, Dinge zu reparieren anstatt sie wegzuschmeißen.

Die vier Re-Use-Sammeltage

Bludenz: Samstag, 5. Mai, 9 – 13.30 Uhr, Altstoffsammelzentrum,

Dornbirn: Freitag, 4. Mai, 13.30 – 16.30 Uhr, Werkhof der Stadt Dornbirn

Feldkirch: Freitag, 27. April, 8 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr, Altstoffsammelzentrum

Hofsteig: Samstag, 19. Mai, 9 – 15 Uhr, Altstoffsammelzentrum in Lauterach

Was wird gesammelt?

Haushaltsgegenstände in gutem Zustand – funktionstüchtig, komplett und sauber.