Zweistellige Zuwächse für Tourismus im März

Die Vorarlberger Touristiker freuen sich über die Zahlen für den März: Sowohl bei den Gästen als auch bei den Übernachtungen gab es zweistellige Zuwächse. Das liegt jedoch auch an den Verschiebungen der Feiertage.

297.600 Gäste haben im März 2018 laut Landesstelle für Statistik fast 1,25 Millionen Übernachtungen gebucht. Das bedeutet gegenüber dem März des Vorjahres ein Plus von 16 Prozent bei den Gästen und ein Plus von 10,8 Prozent bei den Übernachtungen.

Das deutliche Plus sei aber zu einem großen Teil den Osterfeiertagen zu zuschreiben, so Tourismusdirektor Christian Schützinger. Diese sind im Vorjahr zur Gänze in den April gefallen. Deshalb rechnet Schützinger auch mit einem entsprechend schwächeren April.

Gesamte Saison bisher mit Zuwächsen

Die Zahlen der Wintersaison seien kurz vor dem Ende erfreulich. Von November 2017 bis März 2018 wurden 1,14 Millionen Ankünfte und 4,7 Millionen Nächtigungen gezählt. Das ist ein Plus von 6,7 Prozent bei den Gästezahlen und ein Plus von 6,9 Prozent bei den Übernachtungen.

Die Zuwächse würden sich auf alle Tourismusregionen des Landes verteilen, so Schützinger. Deutliche Steigerungen habe es bei den Gästen aus Deutschland und den Niederlanden gegeben.

Link: