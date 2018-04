Ausstellung präsentiert Kunstankäufe des Landes

Das Land Vorarlberg kauft jedes Jahr Werke von Künstlern, die aus Vorarlberg stammen oder hier tätig sind. Dafür steht jährlich ein Budget von rund 80.000 Euro zur Verfügung. Ab Donnerstag sind die aktuellen Kunstankäufe in Bludenz zu sehen.

Grundlage für die Kunstankäufe bildet das Kulturfördergesetz aus dem Jahr 1974. Mit diesem beschloss das Land Vorarlberg, eine eigene Kunstsammlung mit Werken von regionalen Künstlern aufzubauen. Seit drei Jahren sind Claudia Voit und Peter Niedermair als die vom Land bestellten Kunstankäufer tätig.

Strategie transparent machen

Die jetzige Sammlung sei ein Spiegel der Entwicklungen in Vorarlberg und darüber hinaus, sagt Peter Niedermair. Denn Künstler wie Lukas Birk oder Bianca Tschaikner seien in der Vergangenheit auch viel außerhalb Europas unterwegs gewesen.

allerArt Bludenz

Laut Claudia Voit ist den Kunstankäufern die öffentliche Präsentation wichtig. „Es ist uns ein Anliegen sowohl unsere Strategie als auch das, was hier passiert, transparent zu machen. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass jährlich eine Ausstellung stattfindet“, sagt Voit. Zu sehen sind die aktuellen Kunstankäufe des Landes ab Donnerstag (bis Anfang Juni) in der Galerie allerArt in Bludenz.

