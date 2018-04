Gallus 1 war 407-mal in der Luft

407-mal ist der Notarzthubschrauber Gallus 1 in der zu Ende gegangenen Wintersaison im Einsatz gewesen. 54 Wintersportler konnten nur mittels Seilbergung gerettet werden. Der Hubschrauber wurde auch zu drei Lawinen-Einsätzen gerufen.

Exakt 407-mal wurde Gallus 1 diesen Winter zu Einsätzen gerufen – eine Steigerung um vier Prozent gegenüber der Vorsaison, so Artur Köb, Flugrettungsreferent der Bergrettung Vorarlberg. Neben klassischen Rettungsmissionen auf Skipisten mussten 53 Personen im freien Skiraum oder aus alpinem Gelände geborgen werden. 54 Wintersportler konnten nur mittels Seilbergung gerettet werden.

Bei drei Lawineneinsätzen wurden drei Personen verschüttet. Zwei Skitouristen konnten unverletzt aus den Schneemassen geborgen werden. Ein Tourengeher wurde von einem Lawinenhund und der Bergrettung nach ca. 25min aus 2,5m Tiefe aus einer Lawine befreit und verletzt ins Spital geflogen.

Gallus1

Stützpunkt in Zürs

Der Gallus 1 ist in der Wintersaison von Anfang Dezember bis Ende April am Stützpunkt in Zürs stationiert und wird als Alpinstützpunkt betrieben. Die Bergrettung Vorarlberg organisiert den Rettungsbetrieb und stellt Notärzte und Flugretter. Wucher Helicopter GmbH stellt das Fluggerät (EC 135) samt Pilot.