Lustenau: Hanfplantage ausgehoben

In Lustenau wurde am Montagnachmittag von der Polizei eine illegale Hanfplantage ausgehoben. Sie befand sich in einem Haus im Zentrum von Lustenau und wurde laut den Ermittlern von einem Vorarlberger betrieben.

Der Vorarlberger habe das Haus in Lustenau alleine gewohnt, so die Polizei. Der Zugriff wurde von der Cobra durchgeführt, weil die Ermittler eine Waffe im Haus vermutet hatten. Die Spezialeinheit konnte den Mann im Haus in einem Versteck finden und verhaften.

Die Hanfpflanzen waren teilweise schon geerntet und sollen einen Straßenverkaufswert von mehreren 100.000 Euro haben.