Land sagt Baulandhortung den Kampf an

In Zukunft soll eine Baulandhortung in Vorarlberg nicht mehr möglich sein. Neu gewidmete Baugrundstücke müssen künftig innerhalb von sieben Jahren bebaut werden. Die Landesregierung hat dazu am Montag eine Raumplanungs- und Grundverkehrsnovelle beschlossen.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) und Landesrat Johannes Rauch (Grüne) waren sich zu Beginn der Pressekonferenz am Montag einig: diese Novelle sei wohl die wichtigste Gesetzesänderung der laufenden Legislaturperiode. Im Mittelpunkt steht, dass Bauflächen künftig für sieben Jahre befristet gewidmet werden. Außerdem gebe es ein Erklärungsverfahren, sagt Wallner. „Wir wollen wissen, was mit dem Grundstück innerhalb einer Frist auch passiert", das reine Horten von Baugrundstücken soll weniger werden, so Wallner.

Fünf Hektar als Obergrenze

Beim Erwerb von unbebauten Baugrundstücken soll eine Obergrenze von fünf Hektar eingeführt werden, mit gewissen Ausnahmen für Betriebe, sagt Wallner weiters. Wenn innerhalb dieser sieben Jahre nicht gebaut wird, drohen dem Grundbesitzer Konsequenzen, erklärt Landesstatthalter Rüdisser. Dann müsse das Grundstück der Gemeinde zum Kauf angeboten werden, und theoretisch gehe das dann bis zur Möglichkeit der Versteigerung, so Rüdisser.

Gemeinden sollen höher bauen dürfen

Neben dieser Befristung spielt im neuen Gesetz auch die Verdichtung eine große Rolle. Künftig soll in den Gemeinden etwa höher und enger gebaut werden dürfen, sagt Landesrat Rauch. Dadurch soll der Preisentwicklung der letzten Jahre entgegen gesteuert werden.

Die beiden Novellen sollen jetzt in Begutachtung gehen. Eine Beschlussfassung im Landtag wird für den Herbst erwartet.