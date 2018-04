WhatsApp-Alternative aus Vorarlberg

Das Dornbirner IT-Unternehmen fairkom hat einen neuen Messenger-Dienst entwickelt: Die App „Fairchat“ ist laut Hersteller so ähnlich wie „WhatsApp“, aber mit mehr Datenschutz. Auch das Bundeskanzleramt nutzt die App.

Videokonferenzen, Übersetzungsfunktionen und ein laut Hersteller sicher verschlüsseltes Chatten sei genauso möglich, wie bei den großen internationalen Konkurrenten. Anders sei aber, dass beim Installieren der App das jeweilige Adressbuch nicht automatisch auf den Server des App-Anbieters kopiert werde, wie das etwa bei WhatsApp der Fall sei, erklärt Mitentwickler Roland Alton.

Die App „Fairchat“ erfülle damit sämtliche Anforderungen der neuen europäischen Datenschutzverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt. Das schätzt offenbar auch das Bundeskanzleramt: Es hat bereits eine eigene Version der App in Verwendung.

Der Dienst ist als Web-Chat unter fairchat.net zu finden und kann als App fürs Handy auf PlayStore und iTunes heruntergeladen werden.

Links: