Unbekannte beschmierten Natursteinmauer

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Natursteinmauer in Rankweil mit rosarotem Lack besprüht. Auf einer Länge von zehn Metern sprühten sie den Schriftzug „Deth (sic!) to all Christians!“ sowie ein Pentagramm-Symbol auf den Naturstein.

Betroffen war eine Naturstein-Stützmauer entlang des Thomas-Lehrer-Weges in Rankweil, der in Richtung Basilika führt. Die Polizeiinspektion Rankweil bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8158.