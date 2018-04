Kopf wird als WK-Generalsekretär gehandelt

Der Vorarlberger ÖVP-Nationalratsabgeordnete Karlheinz Kopf wird laut Medienberichten als möglicher neuer Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WK) Österreich gehandelt.

Der langjährige Kammerpräsident Christoph Leitl wird sein Amt am 18. Mai an Harald Mahrer übergeben. Ebenfalls gehen könnte laut den Berichten die bisherige Generalsekretärin Anna-Maria Hochhauser, eine langjährige Begleiterin von Leitl. Was den Patz für den Vorarlberger frei machen könnte.

Nach fünf Jahren ÖVP-Klubobmann und vier Jahren Zweiter Nationalratspräsident ist Karlheinz Kopf seit der neuen Regierung wieder einfacher Abgeordneter.