Broschüre zu IKEA-Volksabstimmung beschlossen

Für die Volksabstimmung zum abgesagten IKEA-Projekt in Lustenau ist nun die rechtlich notwendige Abstimmungsbroschüre in einer Sondersitzung des Gemeindevorstands beschlossen worden.

Die Broschüre muss an alle rund 15.000 Stimmberechtigen zugestellt werden. Ebenso muss Abstimmung muss aufgrund der rechtlichen Lage durchgeführt werden, obwohl IKEA selbst das Projekt auf Eis gelegt hat.

Laut Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) wurde den Antragstellern die Möglichkeit eingeräumt, den Text der Broschüre aufgrund der neuen Situation noch abzuändern.

Gesetzesänderung in Arbeit

Der Vertrag zwischen Lustenau und IKEA ist - mit all seinen Bedingungen - noch aufrecht. Nach Angaben Fischer gibt es dazu derzeit Verhandlungen mit IKEA. Auch das Land arbeitet an einer Gesetzesänderung, um eine hinfällige Volksabstimmung, wie in Lustenau, absagen zu können. Das könnte am 9. Mai in der Landtagssitzung beschlossen werden.

