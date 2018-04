Über 8.000 leerstehende Wohnungen im Land

In Vorarlberg stehen laut einer neuen Studie Tausende Wohnungen leer. Über 2.000 davon wären kurzfristig aktivierbar, so die Studienautoren. Dazu wären aber Renovierungen notwendig - oder eine Gesetzesänderung.

Durchgeführt wurde die Studie, die das Land in Auftrag gegeben hat, vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Dieses verglich Daten - etwa den Stromverbrauch - jener 29.300 Wohnungen im Land, die derzeit weder als Haupt- noch als Nebenwohnsitz gemeldet sind. Ein beträchtlicher Teil davon stehe leer, sagt Studien-Autor Wolfgang Amann. Man habe etwa 8.500 unbenutzte Wohnungen in Vorarlberg identifiziert.

Viele der leerstehenden Wohnungen seien aber in Regionen, wo der Wohnungsbedarf nicht gegeben sei. Ein altes Wohnhaus in Raggal sei etwa nutzlos, wenn es darum gehe, den Wohnbedarf im Rheintal zu decken, so Amann. Kurzfristig aktivierbar seien etwa 2.500 Wohnungen. Weitere 2.000 bis 4.000 Wohnungen könnten Amann zufolge ebenfalls aktiviert werden, wenn größere Renovierungen gemacht oder sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern würden.

Wallner: Gesetzesänderung notwendig

Was eine Vereinfachung des Mietrechts betrifft, ist laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) der Bund gefordert: Das derzeitige Mietrecht sei viel zu kompliziert. „Es kennt sich keiner mehr aus ohne eine Gruppe von Anwälten.“ Es sei dringend notwendig, das Gesetz zu entschlacken und verständlich zu machen. Eine alte Forderung sei etwa die Verländerung des Gesetzes.

Aber auch das Land müsse seine Hausaufgaben machen, sagt Wallner - unter anderem bei der Initiative „Sicheres Vermieten“. Über dieses Projekt konnten bislang 16 Wohnungen vermietet werden, eine weitere kommt ab Mai dazu. Man sei auf dem richtigen Weg, müsse das Angebot aber verbessern, so der Landeshauptmann. So soll „Sicheres Vermieten“ unter anderem auf Eigenheime ausgeweitet werden und die Höchstmieten dem lokalen Marktniveau angepasst werden.