Fachhochschule hilft bei Maturavorbereitung

Im Frühling unterstützt die Fachhochschule (FH) Vorarlberg in 53 Workshops Schüler bei der Themenfindung für die anstehende „Vorwissenschaftliche Arbeit“. Rund 900 Schüler der heimischen Gymnasien und BORGs nehmen an den Workshops teil.

Seit 2013 sind die „Vorwissenschaftlichen Arbeiten“ (kurz VWA) ein Teil der Matura. In Vorarlberg werden die AHS-Schüler besonders darauf vorbereitet. Durch eine Kooperation von Landesschulrat, Vorarlberger Landesbibliothek und FH Vorarlberg wurden flächendeckende Vorbereitungsmodule entwickelt. Dieses Modell gilt laut FH als Vorzeigemodell für ganz Österreich.

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten

Insgesamt 889 Vorarlberger Schüler werden noch bis Mitte Mai die vierstündigen Workshops an der FH Vorarlberg besuchen. „In den Workshops werden die Jugendlichen an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. Sie entwickeln eigenständig Ideen für die Themenwahl und setzen erste Schritte in der Planung ihrer VWA“, erklärt Projektleiterin Heidi Weber.

Die Dozierenden der FH Vorarlberg unterstützen die Schüler bei der Themenfindung und erklären, wie eine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut wird und wie man richtig zitiert. Insgesamt 53 interaktive Workshops mit jeweils 15 bis 22 Schülern werden im Frühjahr durchgeführt. Jugendliche aus 14 Gymnasien und BORGs aus dem ganzen Land nehmen daran teil.

